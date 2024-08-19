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Маск спростував, що подарував Кадирову Tesla Cybertruck

Засновник Tesla Ілон Маск заперечив заяву глави підконтрольної Кремлю Чечні Рамзана Кадирова, який раніше запевняв, що отримав від американського підприємця Tesla Cybertruck у подарунок, повідомляє Українська правда.

Американський письменник, професор та політичний оглядач Сет Абрамсон поширив відео з Кадировим у кібертраку, на якому встановлений кулемет і зазначив, що він "заплутався".

"Я заплутався. Військова академія США у Вест-Пойнті щойно запрошувала Ілона Маска в якості спікера, в той час як Маск надає готові до військового використання транспортні засоби ворогам Америки, що потрапили під санкції? Чому це не найбільша історія в Америці сьогодні? Чому Вест-Пойнт няньчиться з людиною, яка відкрито працює проти США?" – написав Абрамсон і позначив у цьому пості Маска.

Засновник "Тесла" прийшов у коментарі та заперечив те, що дарував кібертрак Кадирову.

"Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, ніби я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно", – написав Маск.

Раніше глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров похизувався, що отримав від засновника Tesla Ілона Маска кібертрак "Тесла" та пообіцяв відправити це авто на війну в Україну.

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