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Маск опроверг, что подарил Кадырову Tesla Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск опроверг заявление главы подконтрольной Кремлю Чечни Рамзана Кадырова, который ранее уверял, что получил от американского предпринимателя Tesla Cybertruck в подарок, сообщает Украинская правда.

Американский писатель, профессор и политический обозреватель Сет Абрамсон распространил видео с Кадыровым в кибертраке, на котором установлен пулемет и отметил, что он "запутался".

"Я запутался. Военная академия США в Вест-Пойнте только что приглашала Илона Маска в качестве спикера, в то время как Маск предоставляет готовые к военному использованию транспортные средства врагам Америки, попавшим под санкции? Почему это не самая большая история в Америке сегодня? Почему Вест-Пойнт нянчится с человеком, который открыто работает против США?" – написал Абрамсон и отметил в этом посте Маска.

Основатель "Тесла" пришел в комментарии и в оскорбительной манере отрицал то, что дарил кибертрак Кадырову.

"Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, будто я подарил кибертрак российскому генералу? Это удивительно", – написал Маск.

Ранее глава подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров похвастался, что получил от основателя Tesla Илона Маска кибертрак "Тесла" и пообещал отправить это авто на войну в Украину.

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