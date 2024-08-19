РФ отримує додаткові доходи завдяки компанії "Росатому" в Нідерлдандах

Російська державна компанія "Росатом" завдяки дочірній компанії у Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи російському бюджету, відтак і фінансування війни проти України. ﻿﻿ Про це йдеться у матеріалі нідерландського NOS, повідомляє Економічна правда.

Через компанію Uranium One "Росатом" займається видобутком сировини у Казахстані і Танзанії, звідки виручка надходить до Нідерландів, а далі – до Росії. У 2022 році дочірня компанія заявила прибуток на 222 млн євро, з яких десятки мільйонів були переказані "Росатому". Значну частку доходів забезпечують також торгівля ураном та інша діяльність.

"Росатом" у 2022 році, за офіційними даними, заплатив до російського бюджету податки на 3,1 млрд євро.

"Росатом", як відомо, поки не потрапив під європейські санкції, попри його безпосередню роль в окупації Росією Запорізької АЕС – через те, що атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від нього.