РФ получает дополнительные доходы благодаря компании "Росатома" в Нидерлдандах

Российская государственная компания "Росатом" благодаря дочерней компании в Нидерландах постоянно обеспечивает дополнительные доходы российскому бюджету, а значит и финансирование войны против Украины. Об этом говорится в материале нидерландского NOS, сообщает Экономическая правда.

Через компанию Uranium One "Росатом" занимается добычей сырья в Казахстане и Танзании, откуда выручка поступает в Нидерланды, а дальше – в Россию. В 2022 году дочерняя компания заявила прибыль на 222 млн евро, из которых десятки миллионов были переведены "Росатому". Значительную долю доходов обеспечивают также торговля ураном и другая деятельность.

"Росатом" в 2022 году, по официальным данным, заплатил в российский бюджет налоги на 3,1 млрд евро.

"Росатом", как известно, пока не попал под европейские санкции, несмотря на его непосредственную роль в оккупации Россией Запорожской АЭС - из-за того, что атомная энергетика многих стран остается зависимой от него.