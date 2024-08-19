Бійці ССО показали бойову роботу в Курській області

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали частину бойової роботи в Курській області РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ССО в соцмережах.

Зазначається, що ворожі військовослужбовці намагаються укриватися в промислових зонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках.

На оприлюдненому відео воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення сил противника.

"Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника".