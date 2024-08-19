Бойцы ССО показали боевую работу в Курской области

Силы специальных операций ВСУ показали часть боевой работы в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ССО в соцсетях.

Отмечается, что вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промышленных зонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах.

На обнародованном видео воины одного из подразделений ССпО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению сил противника.

"Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника".