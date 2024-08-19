У Трампа назвали головні пріоритети зовнішньої політики у разі його президентства

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах головним напрямом його зовнішньої політики стане протидія Китаю, повідомляє Ділова столиця.

Про це кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Європа та інші країни не повинні отримувати підтримку безплатно. Америка не має бути світовим жандармом, і країни НАТО повинні нести свою частку відповідальності, а не перекладати тягар на плечі американських платників податків" , — вважає політик.

Він стверджує, що мета кампанії Трампа — зробити НАТО справжнім партнерством, де кожен член альянсу бере на себе рівну відповідальність. Це, на його думку, дозволить США зосередитися на головному виклику зовнішньої політики сучасності — стримуванні Китаю.

Крім того, Венс заявив, що одним із пріоритетів стане повернення виробництв і робочих місць із Китаю назад до США, відновлення промисловості й зміцнення економіки країни.