У Трампа назвали главные приоритеты внешней политики в случае его президенства

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах главным направлением его внешней политики станет противодействие Китаю, сообщает Деловая столица.

Об этом кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Европа и другие страны не должны получать поддержку бесплатно. Америка не должна быть мировым жандармом, и страны НАТО должны нести свою долю ответственности, а не перекладывать бремя на плечи американских налогоплательщиков" , — считает политик.

Он утверждает, что цель кампании Трампа — сделать НАТО настоящим партнерством, где каждый член альянса берет на себя равную ответственность. Это, по его мнению, позволит США сосредоточиться на главном вызове внешней политики современности — сдерживании Китая.

Кроме того, Вэнс заявил, что одним из приоритетов станет возвращение производств и рабочих мест из Китая обратно в США, восстановление промышленности и укрепление экономики страны.