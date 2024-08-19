У Трампа назвали главные приоритеты внешней политики в случае его президенства
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах главным направлением его внешней политики станет противодействие Китаю, сообщает Деловая столица.
Об этом кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Европа и другие страны не должны получать поддержку бесплатно. Америка не должна быть мировым жандармом, и страны НАТО должны нести свою долю ответственности, а не перекладывать бремя на плечи американских налогоплательщиков", — считает политик.
Он утверждает, что цель кампании Трампа — сделать НАТО настоящим партнерством, где каждый член альянса берет на себя равную ответственность. Это, по его мнению, позволит США сосредоточиться на главном вызове внешней политики современности — сдерживании Китая.
Кроме того, Вэнс заявил, что одним из приоритетов станет возвращение производств и рабочих мест из Китая обратно в США, восстановление промышленности и укрепление экономики страны.
"Мы не должны позволять китайцам строить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем более успешно противостоять Китаю в течение следующих 50 лет. Вот на чем мы должны сосредоточиться, это самая важная внешнеполитическая проблема", — заявил кандидат в вице-президенты.