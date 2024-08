Путін прибув з візитом до Азербайджану: обговорить "стратегічне партнерство"

Російський президент Володимир Путін прибув із дводенним державним візитом до Азербайджану, повідомляє Радіо Свобода.

Баку не є учасником Римського статуту, який започаткував Міжнародний кримінальний суд, і це означає, що Путін може приїжджати до Азербайджану без ризику бути заарештованим. У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у незаконному переміщенні українських дітей до Росії. Це оцінюється як воєнний злочин. Москва звинувачення заперечує.

У ході переговорів Володимира Путіна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, як зазначається, обговорюватимуться питання подальшого розвитку "стратегічного партнерства та союзництва" та актуальні міжнародні та регіональні проблеми.

Азербайджан вважається близьким партнером Москви та водночас великим постачальником енергоносіїв західним країнам.

Очікується, що під час нинішньої поїздки Путін прокоментує перебіг мирних переговорів між Азербайджаном та Вірменією, пов'язаних із багаторічним конфліктом цих двох країн через Нагірний Карабах.

Вірменія, що входила до традиційних партнерів і союзників Росії, останнім часом прагне поліпшити свої зв'язки із Заходом. Це вже призвело до охолодження відносин із Москвою, яку Єреван звинувачує у нездатності підтримати його у конфлікті з Азербайджаном.

