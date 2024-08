Путин прибыл с визитом в Азербайджан: обсудит "стратегическое партнерство"

Российский президент Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Азербайджан, сообщает Радио Свобода.

Баку не является участником Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и это означает, что Путин может приезжать в Азербайджан без риска быть арестованным. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконном перемещении украинских детей в Россию. Это оценивается как военное преступление. Москва обвинения отрицает.

В ходе переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как отмечается, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития "стратегического партнёрства и союзничества" и актуальные международные и региональные проблемы.

Азербайджан считается близким партнёром Москвы и одновременно крупным поставщиком энергоносителей западным странам.

Ожидается, что в ходе нынешней поездки Путин прокомментирует ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, связанных с многолетним конфликтом этих двух стран из-за Нагорного Карабаха.

Армения, входившая в число традиционных партнёров и союзников России, в последнее время стремится улучшить свои связи с Западом. Это уже привело к охлаждению отношений с Москвой, которую Ереван обвиняет в неспособности поддержать его в конфликте с Азербайджаном.

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.