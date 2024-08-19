Стефанчук розповів, чи планується зниження мобілізаційного віку

Верховна Рада не має планів щодо пониження мобілізаційного віку, оскільки в Україні є достатній мобілізаційний ресурс, повідомляє Ділова столиця.

Про це спікер Ради Руслан Стефанчук заявив телеканалу "Ми – Україна".

"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, як раз правильний підхід до формування мобілізаційної основи сьогодні говорить нам про те, що в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міністерстві оборони.

Тому поки гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні у Верховній Раді, не розглядається", – зазначив Стефанчук.

Як повiдомлялось, 25 липня Стефанчук заявив, що Україні не можна оголошувати демобілізацію, інакше вона перестане існувати як держава