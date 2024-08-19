Стефанчук рассказал, планируется ли снижение мобилизационного возраста

У Верховной Рады нет планов по снижению мобилизационного возраста, поскольку в Украине есть достаточный мобилизационный ресурс, сообщает Деловая столица.

Об этом спикер Рады Руслан Стефанчук заявил телеканалу "Мы — Украина".

"Насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны.

Поэтому пока острый вопрос по снижению мобилизационного возраста, по крайней мере в Верховной Раде, не рассматривается", — отметил Стефанчук.

Как сообщалось, 25 июля Стефанчук заявил, что Украине нельзя объявлять демобилизацию, иначе она перестанет существовать как государство