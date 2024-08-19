Росіяни майже не надають гумдопомогу на окупованих територіях – Запорізька ОВА

Російські загарбники майже не надають гуманітарну допомогу соціально незахищеним жителям тимчасово окупованих територій. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо, що продовжується постановка на військовий облік усіх мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог також майже перестав надавати будь-яку гуманітарну допомогу соціально незахищеним верствам населення на ТОТ. Ми можемо констатувати, що рівень життя в тимчасовій окупації стає ще гіршим" , - зазначив Федоров.

За його словами, також спостерігається активне розселення російських правоохоронців, військовослужбовців, пенсіонерів військової служби. Вони заселяються на ТОТ у квартири й будинки тих, хто тимчасово виїхав з окупованих територій, і вважають їх своїми.

Начальник ОВА наголосив, що трапляються випадки, коли в людей, які отримали російські паспорти та погодилися переоформити своє майно, окупанти націоналізували житло та депортували їх за межі окупованих територій.