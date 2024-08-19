Россияне почти не оказывают гуммопомощь на оккупированных территориях – Запорожская ОВА

Российские захватчики почти не оказывают гуманитарную помощь социально незащищенным жителям временно оккупированных территорий. Об этом заявил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Мы видим, что продолжается постановка на военный учет всех жителей временно оккупированных территорий. Враг также почти перестал оказывать любую гуманитарную помощь социально незащищенным слоям населения на ВОТ. Мы можем констатировать, что уровень жизни во временной оккупации становится еще хуже" , - отметил он. Федоров.

По его словам, также наблюдается активное расселение российских стражей порядка, военнослужащих, пенсионеров военной службы. Они заселяются на ТОТ в квартиры и дома временно выехавших с оккупированных территорий и считают их своими.

Начальник ОВА отметил, что бывают случаи, когда у людей, получивших российские паспорта и согласившихся переоформить свое имущество, оккупанты национализировали жилье и депортировали их за пределы оккупированных территорий.