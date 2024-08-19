Полонені військові РФ розповіли про хаос через наступ ЗСУ на Курщину

Захоплені в полон у Курській області російські військовослужбовці розповіли про хаос, відчай і безлад, що панували у збройних силах РФ, коли Сили оборони України розпочали наступ 6 серпня. Про це йдеться у недільній публікації британського видання The Sunday Times, повідомляє Укрінформ.

Операція українських військ продемонструвала несподівану слабкість російської прикордонної оборони. Це засвідчили військові, з якими автор публікації поспілкувався в їхніх тюремних камерах на північному сході України.

Один із них, Сергій Карімов, розповів, як його старший офіцер намагався додзвонитися до командира батальйону, коли їхній підрозділ потрапив під обстріл, проте командир на той час утік.

Інший полонений сказав, що намагався виконати наказ свого командира не здаватися в полон живим, щоб уникнути катувань. Він підірвав гранату, вважаючи, що загине, проте вижив. Український медик витягнув осколки з його ноги в тюремній лікарні.

Прикордонник Сергій Заїкін розповів, що командири його підрозділу повтікали, а коли до їхнього місця розташування підійшли ЗСУ, хтось зі строковиків вигукнув: "Будь ласка, не стріляйте, ми солдати строкової служби" .

За словами одного з полонених, коли його та інших захоплених везли до в'язниці, охоронці зупинилися біля магазину й на "власні гроші" купили їм води, випічки й цигарки.

"Ми вмирали з голоду. Ця випічка була для нас як манна небесна" , – сказав він.

Бранцям видали чистий одяг і пластикові сандалі. "У нас були чисті тарілки, з яких ми могли їсти", - розповів Заїкін.

В'язні двічі на день виходять на прогулянку. Вони читають і грають у шахи. На обід у день зустрічі з журналістом подавали овочевий суп з хлібом. На сніданок – кашу.

"Ми дивимося багато новин по телевізору. Вони українською мовою, але більшу частину я розумію" , – сказав один з військових РФ.

Захопленим новобранцям пощастило: вони очікують, що незабаром їх відправлять додому в обмін на українських військовополонених.