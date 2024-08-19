Пленные военные РФ рассказали о хаосе из-за наступления ВСУ на Курщину

Захваченные в плен в Курской области российские военнослужащие рассказали о хаосе, отчаянии и беспорядках, царивших в вооруженных силах РФ, когда Силы обороны Украины начали наступление 6 августа. Об этом говорится в воскресной публикации британского издания The Sunday Times, сообщает Укринформ.

Операция украинских войск продемонстрировала неожиданную слабость русской пограничной обороны. Это показали военные, с которыми автор публикации пообщался в их тюремных камерах на северо-востоке Украины.

Один из них, Сергей Каримов, рассказал, как его старший офицер пытался дозвониться командиру батальона, когда их подразделение попало под обстрел, однако командир к тому времени скрылся.

Другой пленный сказал, что пытался выполнить приказ своего командира не сдаваться в плен живым во избежание пыток. Он взорвал гранату, считая, что погибнет, но выжил. Украинский медик вытащил осколки из его ноги в тюремной больнице.

Пограничник Сергей Заикин рассказал, что командиры его подразделения убежали, а когда к их местонахождению подошли ВСУ, кто-то из срочников воскликнул: "Пожалуйста, не стреляйте, мы солдаты срочной службы" .

По словам одного из пленных, когда его и других захваченных везли в тюрьму, охранники остановились возле магазина и на "собственные деньги" купили им воды, выпечки и сигареты.

"Мы умирали от голода. Эта выпечка была для нас как манная небесная" , – сказал он.

Пленникам выдали чистую одежду и пластиковые сандалии. "У нас были чистые тарелки, из которых мы могли есть" , – рассказал Заикин.

Заключенные дважды в день выходят на прогулку. Они читают и играют в шахматы. На обед в день встречи с журналистом подавали овощной суп с хлебом. На завтрак – кашу.

"Мы смотрим много новостей по телевизору. Они на украинском языке, но большую часть я понимаю" , – сказал один из военных РФ.

Захваченым новобранцам повезло: они ожидают, что скоро их отправят домой в обмен на украинских военнопленных.