Пленные военные РФ рассказали о хаосе из-за наступления ВСУ на Курщину
Захваченные в плен в Курской области российские военнослужащие рассказали о хаосе, отчаянии и беспорядках, царивших в вооруженных силах РФ, когда Силы обороны Украины начали наступление 6 августа. Об этом говорится в воскресной публикации британского издания The Sunday Times, сообщает Укринформ.
Операция украинских войск продемонстрировала неожиданную слабость русской пограничной обороны. Это показали военные, с которыми автор публикации пообщался в их тюремных камерах на северо-востоке Украины.
Один из них, Сергей Каримов, рассказал, как его старший офицер пытался дозвониться командиру батальона, когда их подразделение попало под обстрел, однако командир к тому времени скрылся.
Другой пленный сказал, что пытался выполнить приказ своего командира не сдаваться в плен живым во избежание пыток. Он взорвал гранату, считая, что погибнет, но выжил. Украинский медик вытащил осколки из его ноги в тюремной больнице.
Пограничник Сергей Заикин рассказал, что командиры его подразделения убежали, а когда к их местонахождению подошли ВСУ, кто-то из срочников воскликнул:
"Пожалуйста, не стреляйте, мы солдаты срочной службы".
По словам одного из пленных, когда его и других захваченных везли в тюрьму, охранники остановились возле магазина и на "собственные деньги" купили им воды, выпечки и сигареты.
"Мы умирали от голода. Эта выпечка была для нас как манная небесная", – сказал он.
Пленникам выдали чистую одежду и пластиковые сандалии.
"У нас были чистые тарелки, из которых мы могли есть", – рассказал Заикин.
Заключенные дважды в день выходят на прогулку. Они читают и играют в шахматы. На обед в день встречи с журналистом подавали овощной суп с хлебом. На завтрак – кашу.
"Мы смотрим много новостей по телевизору. Они на украинском языке, но большую часть я понимаю", – сказал один из военных РФ.
Захваченым новобранцам повезло: они ожидают, что скоро их отправят домой в обмен на украинских военнопленных.