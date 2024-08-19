В "Укренерго" повідомили, наскільки зросло споживання електрики через спеку

Сьогодні зранку рівень споживання електрики в Україні на 2,5 вищий, ніж у п'ятницю.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"У понеділок, 19 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України" , – йдеться в повідомленні.

Учора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері – він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.

Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. В зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень.

Графіки застосування обмежень можна дізнатись на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Протягом доби запланований імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 928 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1234 МВт.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 498 населених пунктів. Через наслідки негоди: є знеструмлення у Київській та Івано-Франківській областях.

Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Харківській, областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській і Житомирській областях.