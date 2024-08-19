В "Укрэнерго" сообщили, насколько возросло потребление электричества из-за жары

Сегодня утром уровень потребления электричества в Украине на 2,5 выше, чем в пятницу.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"В понедельник, 19 августа, по состоянию на 9:30 уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 16 августа. Это обусловлено распространением жары на большинство областей Украины" , - говорится в сообщении.

Вчера, 18 августа, максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на 3,3% выше, чем в предыдущее воскресенье, 11 августа.

Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме – сегодня с 17:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд. В указанные часы будет применяться одна очередь отключений.

Графику применения ограничений можно узнать на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

За сутки запланирован импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 19 928 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1234 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 498 населенных пунктов. Из-за последствий непогоды: есть обесточивание в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, областях. По техническим причинам обесточены потребители в Винницкой, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.