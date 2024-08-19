Гарріс натякнула, що вважає Трампа боягузом: його команда відреагувала

Кандидатка на посаду президента від демократів Камала Гарріс назвала висуванця республіканців Дональда Трампа "боягузом". Про це вона заявила, виступаючи перед своїми прихильниками в неділю в одному з ключових штатів – Пенсильванії, неподалік Піттсбурга, повідомляє Укрінформ.

"Ця кампанія – це визнання того, що, відверто кажучи, за останні кілька років відбулося певне збочення, яке, на мою думку, полягає в тому, що мірилом сили лідера є те, кого він завалює. Тоді як ми знаємо, що справжнім мірилом сили лідера є те, кого він підіймає" , – сказала Гарріс.

Не називаючи імені свого суперника, вона зауважила, що "всякий, хто хоче завалити інших, є боягузом".

У відповідь речник команди Трампа Стівен Чунг вказав на те, що Гарріс не дала жодної великої пресконференції чи інтерв'ю ЗМІ за чотири тижні, відколи вона стала кандидаткою від демократів.