Харрис намекнула, что считает Трампа трусом: его команда отреагировала

Кандидатка на пост президента от демократов Камала Харрис назвала выдвиженца республиканцев Дональда Трампа "трусом". Об этом она заявила, выступая перед своими поклонниками в воскресенье в одном из ключевых штатов – Пенсильвании, неподалеку от Питтсбурга, сообщает Укринформ.

"Эта кампания – это признание того, что, откровенно говоря, за последние несколько лет произошло определенное извращение, которое, по моему мнению, заключается в том, что мерилом силы лидера является то, кого он заваливает. В то время как мы знаем, что настоящим мерилом силы лидера есть то, кого он поднимает" , – сказала Харрис.

Не называя имени своего соперника, она заметила, что "всякий, кто хочет завалить других, есть трус".

В ответ спикер команды Трампа Стивен Чунг указал на то, что Харрис не дала ни одной большой пресс-конференции или интервью СМИ за четыре недели, когда она стала кандидатом от демократов.