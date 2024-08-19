Харрис намекнула, что считает Трампа трусом: его команда отреагировала
Кандидатка на пост президента от демократов Камала Харрис назвала выдвиженца республиканцев Дональда Трампа "трусом". Об этом она заявила, выступая перед своими поклонниками в воскресенье в одном из ключевых штатов – Пенсильвании, неподалеку от Питтсбурга, сообщает Укринформ.
"Эта кампания – это признание того, что, откровенно говоря, за последние несколько лет произошло определенное извращение, которое, по моему мнению, заключается в том, что мерилом силы лидера является то, кого он заваливает. В то время как мы знаем, что настоящим мерилом силы лидера есть то, кого он поднимает", – сказала Харрис.
Не называя имени своего соперника, она заметила, что "всякий, кто хочет завалить других, есть трус".
В ответ спикер команды Трампа Стивен Чунг указал на то, что Харрис не дала ни одной большой пресс-конференции или интервью СМИ за четыре недели, когда она стала кандидатом от демократов.
"Кампания Камалы – лжецы, мошенники и трусы. Она даже не может дать интервью или пресс-конференцию, даже с дружественным СМИ, потому что до смерти боится, что ее разоблачат в трусости и мошенничестве", – сказал Чунг в комментарии медиаресурсу Fox News, который традиционно поддерживает республиканцев.