Британська розвідка пояснила, чому влада РФ взялась за месенджер Signal

У британській розвідці вважають, що Росія блокує захищений месенджер Signal, щоб обмежити комунікацію вороже налаштованих до путінського режиму людей, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну в понеділок.

9 серпня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що російський федеральний регулятор у сфері телекомунікацій Роскомнагляд заблокував додаток для обміну зашифрованими повідомленнями Signal для використання на території країни.

Офіційним обґрунтуванням цього є "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

Деякі коментатори припускають, що заборона спрямована запобігати поширенню інформації про український наступ в Курській області. Але у Міноборони Британії вважають, що це малоймовірно.

Signal використовують багато незалежних російських журналістів та опозиційних активістів, щоб уникнути всеохоплюючої системи електронного моніторингу російського уряду, зокрема, системи оперативно-розшукових заходів ФСБ.

У цьому контексті обмеження, ймовірно, має на меті посилити здатність російської влади контролювати та обмежувати комунікації приватних осіб, вороже налаштованих до режиму.

Крім того, паралельно російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації, припиняє роботу YouTube і сервісу обміну повідомленнями WhatsApp, тобто реалізує заходи, спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації.