Британская разведка объяснила, почему власти РФ взялись за мессенджер Signal

В британской разведке считают, что Россия блокирует защищенный мессенджер Signal, чтобы ограничить коммуникацию враждебно настроенных к путинскому режиму людей, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне в понедельник.

9 августа 2024 года российские СМИ сообщили, что российский федеральный регулятор в сфере телекоммуникаций Роскомнадзор заблокировал приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal для использования на территории страны.

Официальным обоснованием этого является "предотвращение использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

Некоторые комментаторы предполагают, что запрет направлен предотвращать распространение информации об украинском наступлении в Курской области. Но в Минобороны Британии считают, что это маловероятно.

Signal используют многие независимые российские журналисты и оппозиционные активисты, чтобы избежать всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, в частности, системы оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

В этом контексте ограничение, вероятно, имеет целью усилить способность российских властей контролировать и ограничивать коммуникации частных лиц, враждебно настроенных к режиму.

Кроме того, параллельно российское правительство запрещает независимые медиаорганизации, прекращает работу YouTube и сервиса обмена сообщениями WhatsApp, то есть реализует меры, направленные на усиление государственного контроля над доступом к СМИ и информации.