У РФ злетіли шість бортів Ту-95МС: українців закликають не нехтувати тривогами

В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Повітряні сили ЗСУ закликають не нехтувати повітряними тривогами в разі їх оголошення, повідомляє Українська правда.

Про це повiомляють ПС ЗСУ в соцмережах.

"Відмічається активність 6-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".