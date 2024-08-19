У РФ злетіли шість бортів Ту-95МС: українців закликають не нехтувати тривогами
В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Повітряні сили ЗСУ закликають не нехтувати повітряними тривогами в разі їх оголошення, повідомляє Українська правда.
Про це повiомляють ПС ЗСУ в соцмережах.
"Відмічається активність 6-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".