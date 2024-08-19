Китайські та філіппінські судна зіткнулися біля спірної мілини

Китайські та філіппінські судна зіткнулися сьогодні вранці біля спірної мілини Cабіна в Південнокитайському морі. Про це пише The Guardian з посиланням на владу країн, повідомляє Лівий берег.

Обидві країни звинуватили одна одну в інциденті.

Представник берегової охорони КНР заявив, що філіппінське судно “навмисно зіткнулося” з китайським судном.

"Кораблі берегової охорони Філіппін... незаконно увійшли у води поблизу рифу Сяньбінь на островах Наньша без дозволу уряду Китаю" , ‒ йдеться у заяві, у якій використовуються китайські назви географічних об’єктів.

Відтак Китай “вжив заходів контролю щодо філіппінських судів відповідно до законодавства”.

Філіппіни заявили, що через протистояння обидва судні країни отримали структурні пошкодження.

Пекін додав, що повідомила, що те саме філіппінське судно, яке взяло участь у зіткненні, потім увійшло у води поблизу Другої мілини Томаса.

Китай претендує на мілину Сабіна, яка розташована за 140 км на захід від філіппінського острова Палаван і за понад 1000 км від китайського острова Хайнань.