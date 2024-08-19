Китайские и филиппинские суда столкнулись у спорной мели
Китайские и филиппинские суда столкнулись сегодня утром у спорной мели Cабина в Южнокитайском море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на власти стран, сообщает Левый берег.
Обе страны обвинили друг друга в инциденте.
Представитель береговой охраны КНР заявил, что филиппинское судно "намеренно столкнулось" с китайским судном.
"Корабли береговой охраны Филиппин... незаконно вошли в воды вблизи рифа Сяньбинь на островах Наньша без разрешения правительства Китая", – говорится в заявлении, в котором используются китайские названия географических объектов.
Следовательно Китай "принял меры контроля в отношении филиппинских судов в соответствии с законодательством".
Филиппины заявили, что из-за противостояния оба судна страны получили структурные повреждения.
Пекин добавил, что сообщила, что то самое филиппинское судно, которое приняло участие в столкновении, затем вошло в воды вблизи Второй отмели Томаса.
Китай претендует на мель Сабина, которая расположена в 140 км западнее филиппинского острова Палаван и в более чем 1000 км от китайского острова Хайнань.
- В последние месяцы между Китаем и Филиппинами возникали неоднократные столкновения на этом важном водном пути.
- Китай использует водометы, чтобы сорвать филиппинскую миссию по пополнению запасов для солдат, охраняющих аванпост азиатской островной страны – старый американский военный корабль в Южнокитайском море. Судно времен Второй мировой войны намеренно уселось на риф в 1999 году, чтобы укрепить территориальные претензии Филиппин.
- Китай, считающий почти все Южнокитайское море своим владением, обвинил Филиппины в посягательстве на его территорию и заявил, что принял необходимые меры против судов.