Китайские и филиппинские суда столкнулись у спорной мели

Китайские и филиппинские суда столкнулись сегодня утром у спорной мели Cабина в Южнокитайском море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на власти стран, сообщает Левый берег.

Обе страны обвинили друг друга в инциденте.

Представитель береговой охраны КНР заявил, что филиппинское судно "намеренно столкнулось" с китайским судном.

"Корабли береговой охраны Филиппин... незаконно вошли в воды вблизи рифа Сяньбинь на островах Наньша без разрешения правительства Китая" , – говорится в заявлении, в котором используются китайские названия географических объектов.

Следовательно Китай "принял меры контроля в отношении филиппинских судов в соответствии с законодательством".

Филиппины заявили, что из-за противостояния оба судна страны получили структурные повреждения.

Пекин добавил, что сообщила, что то самое филиппинское судно, которое приняло участие в столкновении, затем вошло в воды вблизи Второй отмели Томаса.

Китай претендует на мель Сабина, которая расположена в 140 км западнее филиппинского острова Палаван и в более чем 1000 км от китайского острова Хайнань.