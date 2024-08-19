Сирський доповів Зеленському про "чергове поповнення обмінного фонду"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у сьогоднішній доповіді президенту Володимиру Зеленському про "чергове поповнення обмінного фонду".

Про це йдеться﻿ в дописі у Telegram-каналі Зеленського.

"Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта" , – йдеться в повідомленні.

Також президент повідомив про роботу "над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті".

"Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави" , – повідомив Зеленський.

Також Зеленський обговорив з Сирським ракетну програму, зокрема розробку та виробництво ракет.