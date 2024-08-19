Сирський доповів Зеленському про "чергове поповнення обмінного фонду"
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у сьогоднішній доповіді президенту Володимиру Зеленському про "чергове поповнення обмінного фонду".
Про це йдеться в дописі у Telegram-каналі Зеленського.
"Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта", – йдеться в повідомленні.
Також президент повідомив про роботу "над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті".
"Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави", – повідомив Зеленський.
Також Зеленський обговорив з Сирським ракетну програму, зокрема розробку та виробництво ракет.