Сырский доложил Зеленскому о "очередном пополнении обменного фонда"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сегодняшнем докладе президенту Владимиру Зеленскому о "очередном пополнении обменного фонда".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

"Прежде всего, фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецкая. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта" , - говорится в сообщении.

Также президент сообщил о работе "над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте".

"Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства" , – сообщил Зеленский.

Также Зеленский обсудил с Сырским ракетную программу, в частности, разработку и производство ракет.