Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає систему ППО IRIS-T і безпілотники Vector, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

одну систему ППО IRIS-T SLS;

14 тисяч патронів калібру 155 мм;

10 безпілотних надводних кораблів;

16 розвідувальних безпілотників Vector із запасними частинами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

шість високомобільних саперних екскаваторів;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

55 тисяч аптечок першої допомоги;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

50 гвинтівок CR 308.

Допомога від Німеччини

Німеччина займає провідні позиції в наданні військової допомоги Україні, передаючи їй системи ППО, танки, бронетехніку, снаряди різних калібрів та інше військове обладнання. У Німеччині також проводяться тренування для українських військових.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні, надавши чверть своїх запасів цих систем. Проте Берлін відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Востаннє Німеччина надасть військову допомогу для України на початку червня цього року. Тоді пакет включав системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.