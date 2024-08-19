Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий систему ПВО IRIS-T и беспилотники Vector, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Новый пакет помощи включает:

одну систему ПВО IRIS-T SLS;

14 тысяч патронов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей;

16 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR 308.

Помощь от Германии

Германия занимает ведущие позиции в предоставлении военной помощи Украине, передавая ей системы ПВО, танки, бронетехнику, снаряды различных калибров и другое военное оборудование. В Германии также проводятся тренировки для украинских военных.

Ранее Германия сообщила о передаче дополнительной системы ПВО Patriot Украине, предоставив четверть своих запасов этих систем. Однако Берлин отказался передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В последний раз Германия выделя военную помощь для Украины в начале июня этого года. Тогда пакет включал в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.