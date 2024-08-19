З Покровська примусово евакуюють дітей – Донецька ОВА

З 20 серпня у Покровську на Донеччині почнеться обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"По Покровську ухвалене рішення - і з завтрашнього дня у Покровську діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей, родин з дітьми. Тому що ворог наближається, буде теж там ухвалене рішення про збільшення комендантської години" , - сказав очільник області.

Він повідомив, що у Покровську наразі мешкає понад 53 тисячі людей, зокрема майже 4 тисячі дітей.

Філашкін пояснив, що рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС.

Він додав, що рішення стосується міст Покровськ і Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

"Безпека дітей - це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію - необхідне і неминуче. Евакуація рятує життя" , - наголосив керівник ОВА.

Як повідомлялося, Донецька область перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня ворог вбиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти.

Донеччина має найбільшу протяжність лінії фронту, яка становить близько 300 км.

У регіоні триває обов’язкова евакуація. За інформацією Донецької ОВА, з початку проведення заходів з обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, станом на 13 липня з населених пунктів Донеччини загалом евакуйовано 3666 дітей, з 86 визначених населених пунктів області евакуйовано всіх дітей.