Из Покровска принудительно эвакуируют детей – Донецкая ОВА

С 20 августа в Покровске Донецкой области начнется обязательная эвакуация принудительным способом детей. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"По Покровску принято решение - и с завтрашнего дня в Покровске действует обязательная эвакуация принудительным образом детей, семей с детьми. Потому что враг приближается, будет тоже там принято решение об увеличении комендантского часа" , - сказал глава области.

Он сообщил, что в Покровске сейчас проживает более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысяч детей.

Филашкин пояснил, что решение об обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями приняли на внеочередном заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Он добавил, что решение касается городов Покровск и Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишине.

"Безопасность детей – это ответственность взрослых. Когда наши города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации – необходимое и неизбежное. Эвакуация спасает жизнь" , - подчеркнул руководитель ОВА.

Как сообщалось, Донецкая область находится под постоянными обстрелами российских войск, ежедневно враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты.

Донетчина имеет наибольшую протяженность линии фронта, которая составляет около 300 км.

В регионе идет обязательная эвакуация. По информации Донецкой ОВА, с начала проведения мероприятий по обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями, по состоянию на 13 июля из населенных пунктов Донбасса в целом эвакуировано 3666 детей, из 86 определенных населенных пунктов области эвакуированы все дети.