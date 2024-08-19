РосЗМІ: Один із найбільших банків Киргизстану зупинив перекази в рублях

Четвертий за обсягом активів у Киргизстані MBank призупинив грошові перекази через російські банки, повідомляє Економічна правда.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на сайт банку.

"Грошові перекази через російські банки, зокрема Сбербанк, Тінькофф і МТС, припинено в обох напрямках. Ця послуга тимчасово недоступна на невизначений термін. Вхідні перекази здійснюватимуться через банки, що не підпадають під санкції, за рублевими реквізитами" , - йдеться в повідомленні банку.

Як йдеться в повідомленні видання, цього року частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо Росії призупинили роботу систем грошових переказів з Росії.

США в червні істотно розширили санкції проти Росії, включивши до чорного списку сотні нових позицій, зокрема й Московську біржу, яка внаслідок цього була змушена оголосити про припинення торгів валютних пар із доларом США та євро з 13 червня.

Нагадаємо:

Російська державна компанія "Росатом" завдяки дочірній компанії у Нідерландах постійно забезпечує додаткові доходи російському бюджету, відтак і фінансування війни проти України.