Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на сайт банка.

"Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам" , - говорится в сообщении банка.

Как говорится в сообщении издания, в этом году часть банков Кыргызстана после расширения санкционного списка в отношении России приостановили работу систем денежных переводов из России.

США в июне существенно расширили санкции против России, включив в черный список сотни новых позиций, в том числе и Московскую биржу, которая в результате этого была вынуждена объявить о прекращении торгов валютных пар с долларом США и евро с 13 июня.

Напомним:

Российская государственная компания "Росатом" благодаря дочерней компании в Нидерландах постоянно обеспечивает дополнительные доходы российскому бюджету, а значит и финансирование войны против Украины.