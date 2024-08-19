Міноборони допустило до постачання для ЗСУ шведський БТР з авіаційною гарматою

Міністерство оборони допустило до постачання для ЗСУ шведський бронетранспортер PbV 302, повідомляє Економічна правда.

Бронетранспортер вагою понад 13 тонн має широкі гусениці, що дозволяє йому рухатись складним бездоріжжям, м’якими і сипучими ґрунтами, зокрема, по болоту і пісках, а також долати водні перешкоди.

Озброєний шведський бронетранспортер 20-мм автоматичною гарматою Hispano-Suiza, що встановлювалась також і на літаки.

Шведські PbV 302 також мають додаткове посилення бронювання внутрішнім протиуламковим підбоєм і зовнішніми керамічними елементами. Лобова броня витримує пряме влучання 20-міліметрового снаряду.

Гусеничний шведський БТР має дизельний двигун потужністю 270 кінських сил, що розганяє бойову машину до швидкості понад 60 кілометрів на годину.

Нагадаємо, з початку великої війни, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок.