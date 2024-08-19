Минобороны допустило к поставке для ВСУ шведский БТР с авиационной пушкой

Министерство обороны допустило к поставке для ВСУ шведский бронетранспортер PbV 302, сообщает Экономическая правда.

Бронетранспортер весом более 13 тонн имеет широкие гусеницы, что позволяет ему двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

Вооружен шведский бронетранспортер 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.

Шведские PbV 302 также имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противоосколочным подбоем и внешними керамическими элементами. Лобовая броня выдерживает прямое попадание 20-миллиметрового снаряда.

Гусеничный шведский БТР имеет дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, разгоняющий боевую машину до скорости более 60 километров в час.

Напомним, с начала большой войны, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад.