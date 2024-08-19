У РФ підтвердили удар ЗСУ по третьому мосту в Курській області

Українські сили пошкодили третій міст через річку Сейм у Курській області Росії, підтвердила Москва 19 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

Відеозаява представника Слідчого комітету Росії опублікована в Telegram-каналі російського ведучого державного телебачення Володимира Соловйова. На відео слідчий каже, що українські війська завдали удару по мосту днем раніше.

18 серпня командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявив, що українські війська пошкодили другий стратегічний міст через Сейм, обмеживши постачання Росії, яка намагається перешкодити Україні зміцнити свої позиції.

Раніше російські військові блогери опублікували фото першого підбитого мосту біля села Званне в Курській області РФ.

За словами російських силовиків, руйнування цього мосту відрізало частину Глушковського району.

Аналітики кажуть, що знищення мостів через Сейм має вирішальне значення для України, ускладнюючи для Москви постачання її військ на південь від річки.

6 серпня Україна розпочала раптовий наступ у Курській області Росії. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, серед них – райцентр Суджа. Російська влада таку інформацію або заперечує, або не коментує. Проте у Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону на даний момент евакуювали понад 120 тисяч людей.

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