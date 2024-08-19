В РФ подтвердили удар ВСУ по третьему мосту в Курской области

Украинские силы повредили третий мост из-за реки Сейм в Курской области России, подтвердила Москва 19 августа, сообщает Радио Свобода.

Видеозаявление представителя Следственного комитета России опубликовано в Telegram-канале российского ведущего государственного телевидения Владимира Соловьева. На видео следователь говорит, что украинские войска нанесли удар по мосту днем раньше.

18 августа командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что украинские войска повредили второй стратегический мост через Сейм, ограничив поставки России, которая пытается помешать Украине укрепить свои позиции.

Ранее российские военные блоггеры опубликовали фото первого подбитого моста у села Звание в Курской области РФ.

По словам российских силовиков, разрушение этого моста отрезало часть Глушковского района.

Аналитики говорят, что уничтожение мостов через Сейм имеет решающее значение для Украины, усложняя для Москвы поставки ее войск к югу от реки.

6 августа Украина начала внезапное наступление в Курской области России. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа. Российские власти такую информацию либо отрицают, либо не комментируют. Однако в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона сейчас эвакуировали более 120 тысяч человек.

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