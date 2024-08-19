Росіяни вдарили по Торецьку та Зарічному: є загиблі

Удень 19 серпня російські військові обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області, у результаті чого загинули 4 місцевих мешканців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура у Facebook.

"19 серпня окупанти завдали чергового удару по м. Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію. Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка.

Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської ТГ. Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років – чоловік і подружня пара".

У прокуратур додали, що у другому випадку тип озброєння, яким били окупанти, ще встановлюється.

За даними фактами розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).