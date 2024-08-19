Россияне ударили по Торецку и Заречному: есть погибшие

Днем 19 августа российские военные обстреляли город Торецк и поселок Заречное Донецкой области, в результате чего погибли 4 местных жителя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Facebook.

"19 августа оккупанты нанесли очередной удар по г. Торецку. Предварительно враг использовал против мирного населения артиллерию. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя пенсионерка.

Кроме того, под прицел армии РФ попал поселок Заречное Лиманской ТО. Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет – мужчина и супружеская пара".

В прокуратуре добавили, что во втором случае тип вооружения, которым били оккупанты, еще устанавливается.

По данным фактам начали досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).