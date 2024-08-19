У РФ стався вибух на газопроводі, троє постраждалих у реанімації

Троє людей постраждали внаслідок вибуху газопроводу у Стерлітамаку (Башкортостан, РФ). Влада міста повідомляє, що вона перебуває в реанімації, повідомляє Медиазона.

Уточнюється, що газопровід належить Стерлітамакському нафтохімічному заводу. У МНС стверджують, що причиною вибуху є розгерметизація на повітряній лінії.

Вогонь гасили 20 пожежників та шість одиниць техніки. За інформацією МНС, його вже локалізовано.

Нагадаємо, на початку серпня на заводі "Авангард" у місті Стерлітамак у Башкортостані (РФ) стався вибух, щонайменше троє людей загинули.