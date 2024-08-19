В России произошел взрыв на газопроводе, трое пострадавших в реанимации

Три человека пострадали в результате взрыва газопровода в Стерлитамаке (Башкортостан, РФ). Власти города сообщают, что они находятся в реанимации, сообщает Медиазона.

Уточняется, что газопровод принадлежит Стерлитамакскому нефтехимическому заводу. В МЧС утверждают, что причина взрыва — разгерметизация на воздушной линии.

Огонь тушили 20 пожарных и шесть единиц техники. По информации МЧС, он уже локализован.

Напомним, в начале августа на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане (РФ) произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.