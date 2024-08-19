У Німеччині опублікували статистику смертей за 2023 рік: основні причини

Протягом 2023 року у Німеччині померло менше людей, ніж у 2022 році; основними причинами стали серцево-судинні хвороби та онкологічні захворювання, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на цифри, опубліковані федеральним статистичним відомством.

За 2023 рік у Німеччині померли трохи більше мільйона осіб, що на 3,6% менше, ніж у 2022 році. Більш як половина померлих жінок і майже третина померлих чоловіків були 85-річного віку або старші.

Як і у попередні роки, головними причинами смерті залишилися серцево-судинні хвороби (майже 34% випадків) та онкологічні захворювання (22,4%). Проте сама кількість смертей з таких причин дещо знизилася.

2% померли від грипу і пневмоній (що на 13% більше, ніж попереднього року). Лише у 2,5% випадків це була коронавірусна інфекція, що на 50,8% менше, ніж у 2022 році.

Смерті з неприродних причин, як травми чи отруєння, склали 4.8% від загальної кількості, самогубства – 1%, приблизно стільки ж, як у попередні роки.

Нагадаємо, під кінець зими 2023 року смертність у країнах Євросоюзу вперше повернулася до рівня, який фіксували до початку пандемії коронавірусу.

В Італії у перший "ковідний" 2020 рік смертність стала найвищою з часів Другої світової війни, у Чехії в січні 2021 року – найвищою за 70 років.