В Германии опубликовали статистику смертей за 2023 год: основные причины

В течение 2023 года в Германии умерло меньше людей, чем в 2022 году; основными причинами стали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на цифры, опубликованные федеральным статистическим ведомством.

За 2023 год в Германии умерло чуть более миллиона человек, что на 3,6% меньше, чем в 2022 году. Более половины умерших женщин и почти треть умерших мужчин были 85-летнего возраста или старше.

Как и в предыдущие годы, главными причинами смертей остались сердечно-сосудистые болезни (почти 34% случаев) и онкологические заболевания (22,4%). Однако само количество смертей по таким причинам несколько снизилось.

2% умерли от гриппа и пневмоний (что на 13% больше, чем в предыдущем году). Лишь в 2,5% случаев это была коронавирусная инфекция, что на 50,8% меньше, чем в 2022 году.

Смерти по неестественным причинам, как травмы или отравления, составили 4.8% от общего количества, самоубийства – 1%, примерно столько же, как в предыдущие годы.

Напомним, к концу зимы 2023 года смертность в странах Евросоюза впервые вернулась к уровню, который фиксировали до начала пандемии коронавируса.

В Италии в первый "ковидный" 2020 год смертность стала самой высокой со времен Второй мировой войны, в Чехии в январе 2021 года - самой высокой за 70 лет.