Данія дозволила Україні бити по території РФ своєю зброєю

Уряд Данії не бачить проблеми у тому, що Україна застосовує данську зброю під час операції у Курській області. Адже це є частиною самооборони, заявив голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. З посиланням на DR, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, підтримка Данією України залишається незмінною попри наступ ЗСУ у Курській області.

"Самооборона цілком може включати в себе входження на територію агресора, - каже він. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю в рамках правил війни" , - заявив Расмуссен.

Він підкреслив, що використання данської зброї на російській землі також в рамках правил.