Дания дала разрешение Украине бить по территории РФ своим оружием
Правительство Дании не видит проблемы в том, что Украина применяет датское оружие во время операции в Курской области. Ведь это часть самообороны, заявил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Со ссылкой на DR, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По его словам, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.
"Самооборона вполне может включать в себя вхождение на территорию агрессора, - говорит он. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или атакующие военные объекты стороны, то это полностью в рамках правил войны", - заявил Расмуссен.
Он подчеркнул, что использование датского оружия на русской земле тоже в рамках правил.
"Вы не можете установить предел, что оружие может быть использовано только на украинской территории", - отметил он.