Дания дала разрешение Украине бить по территории РФ своим оружием

Правительство Дании не видит проблемы в том, что Украина применяет датское оружие во время операции в Курской области. Ведь это часть самообороны, заявил глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Со ссылкой на DR, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, поддержка Данией Украины остается неизменной, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.

"Самооборона вполне может включать в себя вхождение на территорию агрессора, - говорит он. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или атакующие военные объекты стороны, то это полностью в рамках правил войны" , - заявил Расмуссен.

Он подчеркнул, что использование датского оружия на русской земле тоже в рамках правил.