У Путіна заявили, що на цьому етапі переговори з Україною недоречні

Помічник російського диктатора Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що наразі переговори з Україною є недоречними. З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

"На даному етапі, з урахуванням цієї авантюри у Курській області, розмовляти ми не будемо" , – зазначив Ушаков.

Коментуюче питання, чи було анульовано пропозиції РФ, помічник Путіна відповів: "Ні, вони не анульовані, але на даний момент, звичайно, просто було б недоречно вступати в якийсь переговорний процес".