У Путина заявили, что на данном этапе переговоры с Украиной неуместны

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что сейчас переговоры с Украиной неуместны. Со ссылкой на российские СМИ, сообщает Зеркало недели.

"На данном этапе, с учетом этой авантюры в Курской области, разговаривать мы не будем" , - отметил Ушаков.

Комментируя вопрос, были ли аннулированы предложения РФ, помощник Путина ответил: "Нет, они не аннулированы, но на данный момент, конечно, просто было бы неуместно вступать в какой-то переговорный процесс".