Росіяни здійснили понад 1900 атак на медустанови України – ВООЗ

Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року представництво ВООЗ в Україні зафіксувало 1940 атак на медичну систему України з боку Росії.﻿ Про це йдеться у звіті відомства, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, на сьогодні це найбільша кількість атак, яку ВООЗ будь-коли реєструвала в будь-якій гуманітарній ситуації у всьому світі.

«Ми відзначаємо нові закономірності атак, які відбуваються. За понад 2,5 роки 86% усіх таких атак стосуються закладів охорони здоров’я, причому значна частка таких атак відбувається за допомогою важкого озброєння. Крім того, з грудня 2023 року атаки на заклади охорони здоров’я, підтверджені ВООЗ, значно посилилися – вони відбуваються майже щодня» , - йдеться у звіті.

У відомстві також констатують, що доступ до медичної допомоги для громадян, які проживають поблизу лінії фронту, значною мірою обмежений через підвищений ризик обстрілів. З лютого 2022 року в середньому 200 автомобілів швидкої допомоги були пошкоджені або знищені внаслідок атак.

«У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних атак. Зараз відбувається більше обстрілів цивільної інфраструктури. Ми втрачаємо колег – медпрацівників, медсестер, лікарів, фельдшерів. Цього року постраждало набагато більше медичних працівників, ніж раніше» , - заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Також зросла кількість жертв серед медперсоналу та пацієнтів внаслідок російських ударів: у 2023 році було задокументовано 24 смерті медичних працівників і пацієнтів, а за перші 7,5 місяців 2024 року загинули загалом 34 людини. Крім того, рівень поранень цього року перевищив показники не лише 2023 року, а й 2022 року – 229 осіб. Загалом кожен четвертий напад на заклади охорони здоров’я цього року завершився травмами, констатують у ВООЗ.

Крім того, згідно із зібраними ВООЗ даними, 42% усіх атак РФ з 2022 року припали на послуги первинної медичної допомоги. У 2024 році найбільша кількість поранень і смертей припала на вторинну медичну допомогу: кожен п’ятий напад закінчився травмою. Для екстреної медичної допомоги кожен другий напад призвів до травм.