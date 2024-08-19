Россияне совершили более 1900 атак на медучреждения Украины - ВООЗ

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года представительство ВОЗ в Украине зафиксировало 1940 атак на медицинскую систему Украины со стороны России. Об этом говорится в отчете ведомства, сообщает Укринформ.

Как отмечается, сегодня это самое большое количество атак, которое ВОЗ никогда не регистрировала в любой гуманитарной ситуации во всем мире.

«Мы отмечаем новые закономерности происходящих атак. За более чем 2,5 года 86% всех таких атак относятся к учреждениям здравоохранения, причем значительная доля таких атак происходит с помощью тяжелого вооружения. Кроме того, с декабря 2023 года атаки на учреждения здравоохранения, подтвержденные ВОЗ, значительно усилились – они проходят почти каждый день» , - говорится в отчете.

В ведомстве также констатируют, что доступ к медицинской помощи для граждан, проживающих вблизи линии фронта, в значительной степени ограничен из-за повышенного риска обстрелов. С февраля 2022 года в среднем 200 автомобилей скорой помощи были повреждены или уничтожены в результате атак.

«В 2024 году мы наблюдаем множество двойных атак. Сейчас совершается больше обстрелов гражданской инфраструктуры. Мы теряем коллег – медработников, медсестер, врачей, фельдшеров. В этом году пострадало гораздо больше медицинских работников, чем раньше» , - заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Также возросло количество жертв среди медперсонала и пациентов в результате российских ударов: в 2023 году было задокументировано 24 смерти медицинских работников и пациентов, а за первые 7,5 месяцев 2024 погибли в общей сложности 34 человека. Кроме того, уровень ранений в этом году превысил показатели не только 2023, но и 2022 - 229 человек. В целом каждое четвертое нападение на учреждения здравоохранения в этом году завершилось травмами, констатируют в ВОЗ.

Кроме того, согласно собранным ВОЗ данным, 42% всех атак РФ с 2022 года пришлись на услуги первичной медицинской помощи. В 2024 году наибольшее количество ранений и смертей пришлось на вторичную медицинскую помощь: каждый пятое нападение закончилось травмой. Для экстренной медицинской помощи каждое второе нападение привело к травмам.