Комітет ВР схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ
Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
"Сьогодні розглянули на засіданні Комітету невідкладний президентський законопроект № 11483", - написав він.
Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.
"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зауважив Завітневич.
Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на:
- військовослужбовців ЗСУ;
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
- державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- розвідувального органу Міністерства оборони України;
- розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.