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Комітет ВР схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ

Комітет ВР схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Сьогодні розглянули на засіданні Комітету невідкладний президентський законопроект № 11483", - написав він.

Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.

"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зауважив Завітневич.

Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на:

  • військовослужбовців ЗСУ;
  • інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
  • державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • розвідувального органу Міністерства оборони України;
  • розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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