Комітет ВР схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ

Комітет з нацбезпеки підтримав законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Сьогодні розглянули на засіданні Комітету невідкладний президентський законопроект № 11483" , - написав він.

Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.

"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової" , - зауважив Завітневич.

Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на: